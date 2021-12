HPV: che fare per guarire?

Una domanda di: Arianna

Salve dottore, io e il mio compagno abbiamo una relazione da 4 anni. Da

circa 3 anni mi hanno diagnosticato l’HPV (papilloma virus umano), non abbiamo mai usato

contrattaccavi perché prendo la pillola. Lui è portatore sano? Se abbiamo

entrambi questi virus come faremo mai a guarire se ci ri-infettiamo a

vicenda?

Risponde il dottor Carlo Antonio Liverani, esperto di ginecologia oncologica preventiva, di malattie a trasmissione sessuale e, in particolare, di infezioni da papilloma virus (HPV):

“I genotipi oncogeni di HPV (Human Papilloma Virus) possono regredire entro 1-2 anni, oppure persistere. In questo ultimo caso possono provocare alterazioni cellulari – che si rilevano con una biopsia mirata – oppure non causare alcun problema. All’interno della coppia stabile non è necessario utilizzare metodi di barriera (preservativo). Il problema non è quindi il fatto di re-infettarsi a vicenda, quanto piuttosto di aumentare le proprie difese immunitarie. Allo scopo riveste particolare importanza non fumare, seguire una dieta sana, fare movimento abitualmente. Possono essere d’aiuto anche i fermenti lattici, che possono supportare le difese naturali a livello intestinale a vantaggio dell’intero sistema di protezione dell’organismo. È altamente raccomandato il controllo regolare mediante Pap test, ma questo vale per tutte le donne. Con cordialità.

