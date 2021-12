MAV e vaccinazione contro la CoVid-19

Una domanda di: Riccardo

Con riferimento alla mia patologia, una MAV congenita cerebrale di grandi dimensioni, chiedo se è incompatibile con la somministrazione di vaccini anti covid, e se c’è modo di recuperare il deficit, che iniziato 20 anni fa ora comincia a peggiorare, al movimento di una parte dei muscoli del lato sinistro.

Risponde il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ricercatore in Igiene Generale e applicata all’Università degli Studi di Milano: “Gentile lettore, non ci sono controindicazioni alla vaccinazione che dunque può effettuare tranquillamente. Per quanto riguarda la MAV (malformazione artero-venose) di certo lei è in cura presso un centro che si occupa di patologie neurovascolari: è agli specialisti di riferimento che deve chiedere tutte le informazioni relative all’evoluzione e al controllo della sua malattia. Con cordialità>>.

