MAV e vaccino anti-CoVid

Qualunque eventuale disturbo va segnalato al medico vaccinatore.

Gentile signora, non ci sono controindicazioni, può tranquillamente fare la vaccinazione. Al momento della vaccinazione, segnali comunque al medico vaccinatore il suo problema. Con cordialità.

La tendenza di oggi è di non intervenire sempre e comunque in caso di utero setto, ma solo in determinate condizioni. »

La vitamina D, anche se assunta in dosi superiori al fabbisogno, non provoca danni al feto. »

Fare un'ecografia troppo presto (prima della settima settimana) non serve a nulla e, in più, è causa di grandi spaventi che ci si potrebbe risparmiare se solo si avesse un po' di pazienza. »