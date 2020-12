Proseguirà la mia gravidanza?

Una domanda di: Alessandra

Buongiorno, ieri visita dal ginecologo in seguito a perdite rosa prolungate, le beta con crescita strana: 102; 507; 2230; 1800 quindi pensavo di aver perso il bambino, il ginecologo invece mi dice di proseguire le cure (aspirinetta, progesterone e deltacortene) e di vederci tra una settimana, perché l’impianto è basso e magari le beta sono così per questo. Non ho capito come può essere?! Ci sono speranze che cresca nonostante tutto ? Sono davvero in ansia.



Gentile signora, il ginecologo le ha consigliato di proseguire le cure evidentemente perché non c’erano segni che la gravidanza fosse interrotta (ovvero, il battito fetale era presente). Purtroppo, nelle epoche così precoci di gravidanza non c’è altro da fare che seguirne l’evoluzione. Non c’è garanzia che tra una settimana la gravidanza abbia avuto seguito né, di conseguenza, che il battito sia ancora presente, ma stare in ansia non serve. Si armi di santa pazienza ed attenda fiduciosa la prossima visita. Mi tenga aggiornata, se desidera. Con cordialità.

