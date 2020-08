Sanguinamento dopo l’asportazione di un polipo cervicale

A fronte di segnali che preoccupano è necessario effettuare un controllo dal ginecologo curante.

Gentile signora, senza avere modo di visitarla mi è impossibile stabilire se ci sia da preoccuparsi o meno o di rassicurarla sul fatto che va tutto bene. In generale, credo che non l’avrebbero dimessa dall’ospedale se ci fossero stati problemi, tuttavia credo sia necessario che faccia un controllo dal suo ginecologo. Solo così potrà togliersi ogni dubbio. Con cordialità.

