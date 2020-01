Sanguinamento e mononucleosi

Una domanda di: Stefania

Qualche giorno fa mi hanno riscontrato dei linfonodi all’inguine e dei linfonodi al collo. Mi hanno fatto fare esame monotest ed è risultato positivo. Gli altri esami del sangue tra cui emocromo ok. Le mestruazioni sono arrivate il primo gennati e dal 19 gennaio ho macchie rosse come le ho avuto in precedenza. Possono essere dovute alla mononucleosi? Ho fatto test gravidanza negativo.

Risponde Fabrizio Pregliasco, infettivologo:

Gentile signora, ritengo che la sintomatologia non sia collegabile alla monucleosi. Tenga presente che la positività ai test può essere pregressa, cioè può segnalare che l’infezione è stata presa in passato. Per quanto riguarda le insolite perdite di sangue (spotting), le consiglio di effettuare un controllo dal ginecologo per comprendere a cosa sono dovute. Con cordialità.

