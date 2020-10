Test per l’Hiv: si fa a tutti i neonati?

Una domanda di: Annarita

Salve, ho una curiosit: mi hanno detto che ai bambini appena nati fanno il prelievo dell’HIV. E’ vero?



Abbiamo girato la sua domanda all’Istituto superiore di sanità, braccio tecnico-scientifico del Ministero della salute, che svolge compiti di ricerca, sperimentazione, controllo, documentazione e consulenza (in relazione ai test di screening e alle linee guida) in materia di salute pubblica. Ecco la risposta: “Il test HIV non si fa assolutamente di prassi, ma solo in caso di madre positiva al test HIV (cioè “sieropositiva”). Per il test HIV come anche per altri esami è necessario il consenso informato”.

