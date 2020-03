Togli la corona al virus: la filastrocca di un maestro

Una domanda di: Paola

Ho sentito parlare di una poesiola che può essere d’aiuto per spiegare ai bambini il coronavirus e la necessità di stare chiusi in casa. Potete aiutarmi a trovarla? Grazie!

Gentile signora Paola, crediamo le stia cercando la filastrocca che segue. L’ha scritta un maestro che si chiama Mario Lisanti e si intitola “Togli la corona al virus”.

Un virus si è messo in testa la corona,

vuol comandare ogni persona,

pensa di fare il re e pace più non c’è.

Sudditi i nostri pensieri, niente più è come ieri,

chiusi in zone gialle e rosse per evitare febbre e tosse,

ma possiamo vincere la battaglia e respirare bene in tutta Italia,

superare ogni timore dando ascolto al dottore.

Baci e abbracci a distanza, ma sorrisi in abbondanza

senza stringersi la mano cacceremo il brutto sovrano,

per una zona rossa d’amore dove ritorni il buon umore,

anche per insegnanti ora “a distanza” che dei bambini han tanta mancanza.

