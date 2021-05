Uso di crack nel secondo trimestre di gravidanza: la neonata rischia l’astinenza?

Una domanda di: Nunzia

Salve sono incinta da otto mesi e 46 giorni fa ho fatto uso di crack. Se fino

alla fine della gravidanza non tocco nulla riesco a evitare l’astinenza

alla bambina? Mi hanno detto che posso creare problemi con l’assistenza

sociale: come evitarli?



Risponde la dottoressa Laura Tidone, già direttore del Dipartimento

Dipendenze di Bergamo. “Gentile signora, se realmente l’ultima volta che ha

fatto uso di crack risale alla data che ci ha riferito (ormai 49 giorni fa) e se da allora fino al parto non

assumerà più la sostanza, la sua bambina non è esposta al rischio di andare

incontro, dopo la nascita, a una crisi di astinenza. Lei dunque non è tenuta

a informare il personale sanitario dell’accaduto, non almeno per la tutela

della sua piccola che in realtà, se lei non assumerà più nulla, alla nascita

non avrà problemi. Fermo resta che lei non ci riferisce se nei primi due

trimestri di gravidanza ha usato il crack solo la volta di cui lei parla,

oppure altre volte, ma sempre occasionalmente, oppure se ne ha fatto un uso

massiccio. In quest’ultimo caso (che da quanto leggo non mi sembra sia il

suo) aumenta il rischio di distacco intempestivo della placenta, mentre per

il neonato c’è un incremento del rischio di SIDS (morte improvvisa del

lattante), di tachicardia, di infarto cerebrale. Più avanti, l’esposizione

alla cocaina durante la vita prenatale può indurre lievi deficit anche

cognitivi, a svantaggio delle potenzialità che il bambino avrebbe potuto

sviluppare se questa esposizione non ci fosse stata. Ma questo vale appunto

in caso di consumo massiccio e frequente.

In sintesi: se lei ha assunto crack un’unica volta ormai quasi due mesi fa

e, in precedenza, in modo saltuario, molto probabilmente per la sua bambina

non ci sono pericoli”.

Per quanto riguarda il pediatra, di seguito il suggerimento del nostro dottor

Leo Venturelli. “Cara mamma, cerchi di allattare al seno la sua piccola:

il legame intenso, forte, positivo creato dal gesto potrà diventare una

motivazione forte per non riprendere droghe”.

BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

Il servizio è riservato ai maggiorenni.