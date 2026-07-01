10 giorni di antibiotico contro lo streptococco ma la febbre è già tornata

La febbre non è sempre colpa dello streptococco, che oltretutto è l'agente infettivo che meno probabilmente la provoca nei bambini piccoli. Se l'antibiotico non ha funzionato forse non era la cura più appropriata.
Una domanda di: Donatella Ho un nipotino di 4 anni che ha contratto lo streptococco, ha preso 10 giorni di antibiotico anche se dopo 2 giorni era già sfebbrato. Dopo 2 giorni dal termine dell'antibiotico è ritornata la febbre, anche più di 38° C.
Com'è possibile?
Giorgio Longo
Cara signora,
la prima cosa che penserei è che non sia sempre colpa dello streptococco. Specie a 4 anni non è l’agente infettivo più probabile. Consideri che anche la prima febbre lascia qualche dubbio in quanto nella faringite da streptococco lo sfebbramento sarebbe arrivato già dopo 24 ore dalla prima dose di antibiotico. Dai pochi elementi che mi dà altro non saprei dire. Il suo pediatra saprà certamente tranquillizzarvi.
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Se il pediatra ritiene che la comparsa di puntolini rossi e prurito associata a febbre e raffreddore sia una reazione all'infezione in corso non vi è necessità di effettuare indagini approfondite sul sangue. »
Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »
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