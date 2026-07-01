10 giorni di antibiotico contro lo streptococco ma la febbre è già tornata

La febbre non è sempre colpa dello streptococco, che oltretutto è l'agente infettivo che meno probabilmente la provoca nei bambini piccoli. Se l'antibiotico non ha funzionato forse non era la cura più appropriata.

Una domanda di: Donatella

Ho un nipotino di 4 anni che ha contratto lo streptococco, ha preso 10 giorni di antibiotico anche se dopo 2 giorni era già sfebbrato. Dopo 2 giorni dal termine dell'antibiotico è ritornata la febbre, anche più di 38° C.

Com'è possibile?

Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora,

la prima cosa che penserei è che non sia sempre colpa dello streptococco. Specie a 4 anni non è l’agente infettivo più probabile. Consideri che anche la prima febbre lascia qualche dubbio in quanto nella faringite da streptococco lo sfebbramento sarebbe arrivato già dopo 24 ore dalla prima dose di antibiotico. Dai pochi elementi che mi dà altro non saprei dire. Il suo pediatra saprà certamente tranquillizzarvi. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

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