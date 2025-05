Funneling in gravidanza gemellare

Una domanda di: Dolores Sono alla 26^ settimana di gravidanza gemellare, mi è stato riscontrato nell'ultima visita 25mm cervicometria con funneling 15mm . Il ginecologo mi ha prescritto ovuli di progesterone. A distanza di una settimana dopo un controllo la situazione è rimasta invariata. Avevo contrazioni nell'ultima visita da me non percepite, solo indurimento della pancia. Ho avuto anche un'infezione urinaria da escherichia coli trattata con antibiotico, aspetto esito tampone dopo questa cura. Per il ginecologo posso condurre una vita normale riposandomi ogni tanto, facendo brevi passeggiate e senza sforzi. Secondo lei è così? Oppure è preferibile essere a riposo a letto evitando di pesare ulteriormente sull’utero? Ci sono probabilità che abbia un parto prematuro oppure potrebbe rientrare il quadro clinico ? Grazie mille.



Cara Dolores,

non mi dice se la gravidanza gemellare è insorta spontanea o da tecnologia extra corporea (fertilizzazione in vitro). E mi dà anche poche informazioni sulla placenta.

Queste informazioni privano le mie considerazioni di un valore significativo in cui l'unico consiglio ragionato o che le posso dare è di controllare che la PCR, un indice infiammatorio che si controlla nel sangue, risulti nella norma. Ricontrollare che l'infezione urinaria sia stata debellata e per quanto riguarda l'attività fisica faccio parte dei medici che ritengono che questa sia poco influente sul collo dell'utero e che quindi il sacrificio di una vita trascorsa a riposo non sia giustificato. Se mi darà altre informazioni sarò lieto di darle qualche parere più pertinente e nel frattempo farei affidamento al collega che la sta seguendo che mi sembra molto competente e per questo tranquillo sul buon decorso della gravidanza.



