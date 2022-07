23ma settimana di gravidanza: si deve sentire il bambino muoversi?

Una domanda di: Jardete

Salve dottore volevo sapere se è normale alla 23ma settimana e 4 giorni non sentire la mia bambina. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, in genere a partire dalla 20ma settimana ed entro la 24ma i movimenti del bambino sono nitidamente percepibili dalla donna. Ma lei è davvero sicura di non avvertire proprio nulla? Inizialmente sono piccoli colpi lievi oppure fruscii simili a una farfalla chiusa nel pugno. Se però è certa di non sentire niente è senza dubbio opportuno che lei effettui un’ecografia di controllo allo scopo di verificare che tutto stia procedendo per il meglio. Non si spaventi però, perché la percezione dei primi movimenti fetali dipende molto anche dalle caratteristiche fisiche della donna, per esempio le donne in forte sovrappeso possono sentirli più tardi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

