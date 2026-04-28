24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 28/04/2026 Aggiornato il 28/04/2026

In caso di mancata assunzione del contraccettivo orale per più di 12 ore dall'ora consueta, è opportuno saltare l'intervallo tra una confezione e l'altra, dopo aver comunque assunto, anche se in ritardo, la pillola dimenticata.

Una domanda di: Gianna
Prendo la pillola Loette ormai da 4 anni e l’ho sempre assunta regolarmente. Questo mese ho dimenticato la penultima pillola della confezione ricordandomene solo il giorno dopo (24 ore dopo). Ho assunto quindi entrambe le pillole e non ho eseguito lo stop, proseguendo immediatamente coin la confezione successiva. Il giorno stesso della dimenticanza però ho avuto un rapporto non protetto e ora non so se adottare altri metodi per precauzione.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
arrivando da un così lungo periodo di assunzione del contraccettivo, la sua dimenticanza la espone a un basso rischio di fallimento del metodo.
In questi casi è indicato continuare l’assunzione del farmaco senza la pausa di sette giorni in continuità con il successivo blister, come giustamente lei ha fatto. La pausa la farà successivamente riprendendo il normale schema di assunzione. Comunque, a mio avviso è utile un controllo dal curante con ecografie pelvica transvaginale per verificare l’assenza di attività ovarica ed escludere quindi una gravidanza. Si tratta più che altro di uno scrupolo ... Con cordialità.

24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

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