24 ore senza pillola: sono ancora protetta?

Una domanda di: Gianna

Prendo la pillola Loette ormai da 4 anni e l’ho sempre assunta regolarmente. Questo mese ho dimenticato la penultima pillola della confezione ricordandomene solo il giorno dopo (24 ore dopo). Ho assunto quindi entrambe le pillole e non ho eseguito lo stop, proseguendo immediatamente coin la confezione successiva. Il giorno stesso della dimenticanza però ho avuto un rapporto non protetto e ora non so se adottare altri metodi per precauzione.

