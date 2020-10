Bimba che mangia a sufficienza ma non cresce molto

Una domanda di: Simona

Gentile dottor Venturelli, chiedo un parere in merito all’aumento di peso di mia figlia di 11 mesi del peso attuale di 10,550 kg.

Da un mese e mezzo circa la bimba pur mangiando: la mattina 270 ml di formula, yogurt a metà mattinata, a pranzo passato di verdura con 2/3 cucchiai di pastina con carne o pesce e parmigiano, frutta a merenda e biberon pre nanne sempre da 270 ml, mi sono accorta (avendo la bilancia a piatto a casa) che prende come peso all’incirca 50/60 gr ogni due settimane. Di intestino è regolare non ha mai avuto episodi di diarrea, da quando è nata dorme tutta la notte, fa anche un pisolino pomeridiano, addormentandosi sempre in totale autonomia. Quale potrebbe essere secondo Lei il motivo di un aumento di peso così scarso? Cosa potrei variare? La ringrazio anticipatamente.





Leo Venturelli Leo Venturelli Cara Signora,

nelle sue stesse parole c'è la risposta giusta al suo dubbio: la sua bambina sta bene così e lo dimostrano il peso attuale, al di sopra della media, oltre che le condizioni generali di salute e il suo normale ritmo sonno-veglia. A 11 mesi (specialmente quando fa caldo, come è stato caldo nella scorsa estate) è del tutto normale che un bambino cresca un po' meno o a un ritmo meno uniiforme. Comunque un consiglio che posso darle è quello di introdurre una pappa a cena al posto del biberon di latte formulato: l'età per somministrare due pappe è già stata raggiunta. Con cordialità.