40 anni e non rimango incinta dopo due mesi di tentativi: devo preoccuparmi?

Una domanda di: Diana A febbraio ho compiuto 40 anni, può capire la fase delle donne a questa età. Da un paio di mesi circa ci stiamo provando... Ultimo ciclo 20 aprile. Ho fatto esame AMH il 28 aprile con un valore di 1,74. Progesterone fatto il 13 aprile e altri esami durante il ciclo, che allego. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non è molto chiaro cosa lei voglia sapere tuttavia posso dirle che ha una riserva ovarica che può consentirle di avere una gravidanza naturalmente. Ma questo di certo glielo avrà detto anche il ginecologo che l'ha in cura e che le ha prescritto gli esami. Non mi riferisce però se ha svolto tutti gli altri controlli, ovvero la visita e l'ecografia pelvica anche se penso di sì. Bisognerebbe comunque che anche il suo partner si sottoponesse allo spermiogramma per avere la sicurezza di poter contare su un liquido seminale con un buon potenziale fertile. Tenga presente che a 40 anni le probabilità di iniziare una gravidanza per ogni ciclo mestruale sono basse, quindi due mesi di tentativi sono molto pochi per raggiungere l'obiettivo, tuttavia se nei prossimi due-tre mesi non dovesse rimanere incinta le consiglio di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità perché alla sua età non c'è molto tempo da perdere, se si desidera la maternità. Purtroppo la gravidanza non si annuncia immediatamente dopo avere deciso di averla, soprattutto se questa decisione viene presa in età matura. Le ricordo nel frattempo di assumere l'acido folico per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Cari saluti.





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