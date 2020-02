Riserva ovarica ridotta: una gravidanza è possibile?

Una domanda di: Elisa

Buongiorno dott. Fusi,

ho 39 anni e vivo a Milano. Dopo quasi tre anni di ricerca, io e mio marito (40 anni) ci siamo ormai quasi rassegnati. Mi sono sottoposta al percorso

PMA alla Mangiagalli, per diagnosi di riserva ovarica ridotta, ma il primo tentativo con 2 follicoli al monitoraggio si sono poi rivelati assenti al

pick up (probabilmente erano scoppiati poco prima, così mi è stato detto). Il secondo tentativo sembrava essere andato meglio, prelevati 2 ovociti, ma

al pick up mi è stato detto che poi non sono andati a buon fine. Mi hanno consigliato dunque l’ovodonazione, ma io dentro di me l’ho presa

malissimo. Mi sono sottoposta alla sonosalpingoisterografia: sia tube sia cavità uterina regolari. Ho fatto gli esami della prolattina questo gennaio e sono

regolari. Mio marito nel corso di questi tre anni ha effettuato tre spermiogramma (uno in Mangiagalli e due in altri due laboratori): tutti ok.

Questo dicembre 2019 ho effettuato nuovamente gli esami ormonali e questi

sono i risultati:

S-FSH: 8,5

S-LH: 8,7

Estradiolo: 43

Ormone antimulleriano: 0,4

TSH: 0,63

Un’altra ginecologa questa estate mi ha consigliato il Clomid, dicendo dopo varie visite e consultazione degli esami che i presupposti per una

gravidanza naturale c’erano tutti. Ho eseguito la terapia del Clomid ma niente.

Una mia carissima amica mi ha vivamente consigliato il suo nome, dottore Francesco Fusi, dicendo che ha risolto casi, pare,

disperati.

Io prima di arrendermi del tutto e visti i tempi ormai avanzati (compierò 40

anni tra 4 mesi), vorrei incontrarla, dott. Fusi, per capire se c’è ancora una strada da percorrere. Vorremmo tanto una gravidanza naturale e sento che

una piccola possibilità potrebbe esserci. Sto prendendo da qualche settimana gli integratori MyOva (myo-inositol, acido folico, chromium), ma mi sono

beccata in questo periodo un’infezione alle vie urinarie con febbre altalenante (analisi delle urine risultate con numerosi batteri e miceti,

VES alta). Sto meglio adesso, mi sto curando con antibiotici e spero di risolvere tra una settimana. Spero che nel frattempo lei mi risponderà al

più presto. Sento che il tempo stringe e la possibilità di una gravidanza naturale si allontana.

Con speranza…



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, le premesse non sono ottimali, vista la riserva ovarica estremamente ridotta. Occorrerebbe andare a dosare anche gli androgeni (androstenedione, testosterone, DHEAS), il TSH e la vitamina D, per capire se si può intervenitre con alcuni supporti. Con la sua storia, le possibilità con PMA non sono superiori a quelle naturali, molto basse ma non nulle. Sicuramente la ovodonazione rappresenterebbe la scorciatoia più facile per ottenere la gravidanza. Qualora volesse programmare un incontro potrà contattare la nostra segreteria. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto