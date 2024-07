Una domanda di: Girasole

Ieri ho fatto la prima eco a 7+4 durante la quale sono stati visualizzati camera gestazionale e sacco vitellino con echi pulsanti L’embrione è più piccolino rispetto alla settimana e mi ha ridatata.

Inolte la dottoressa ha notato un sacco idropico e mi vuole rivedere tra una settimana. Mi devo preoccupare?



Cara Girasole,

l’unico aspetto che desta qualche perplessita è il sacco vitellino idropico che purtroppo spesso testimonia uno sbilanciamento cromosomico dell’embrione.

Abbiamo però un battito e questo elemento deve essere guardato con attenzione senza sovra interpretare il suo significato prognostico.

L’intervallo di una settimana dovrebbe aiutare a risolvere questi dubbi e saremmo felici di ricevere sue notizie.

