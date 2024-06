Istmocele: si può affrontare una terza gravidanza?

Una domanda di: Deborah

Io e mio marito vorremmo tanto una terza gravidanza. Entrambi i miei parti sono stati cesarei (il primo d’urgenza, il secondo

programmato), il primo parto mi ha lasciato un istmocele che ho deciso di correggere prima di affrontare la mia seconda gravidanza. Con l’idea di

volere un terzo figlio sono andata alla visita della mia ginecologa e mi è stato detto che il mio utero presenta un miometrio residuo di 1,6 mm e l’istmocele

che avevo operato è ancora lì (4 mm!). Mi ha caldamente sconsigliato di avere altre gravidanze: anche secondo lei dovrei abbandonare il mio sogno o

dovrei chiedere altri pareri? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

sento una grande responsabilità nel risponderle e ho atteso del tempo anche per meditare meglio le parole giuste.

Lei al momento ha una situazione che certamente controindica una gravidanza (1,6 millimetri di miometrio residuo è un velo sottilissimo!!) e credo che come minimo sarebbe indicata nuovamente una isteroscopia per tentare di correggere l’istmocele che si è purtroppo riformato.

Trascorsi alcuni mesi dalla correzione dell’istmocele, sarebbe utile sottoporsi nuovamente all’ecografia e valutare lo spessore del tessuto uterino in corrispondenza della cicatrice del cesareo.

Non credo esista un livello soglia per cercare o meno una nuova gravidanza.

Certo è che con un tessuto molto sottile, per lei sarebbe indicata la maternità a rischio e ci vorrebbe qualcuno che le potesse dare una mano sia con i figli che con i vari mestieri di casa (lei si dovrà accontentare del rammendo, per intenderci!).

Infine, mi sembra doveroso informarla che anche con tutte queste precauzioni, potrebbe accaderle di perdere l’utero in occasione del suo terzo cesareo (o per controllare un’emorragia oppure per colpa di una placenta che è andata a intrufolarsi proprio nel tessuto cicatriziale e che quindi non può essere rimossa senza togliere l’utero stesso)

Credo che solo tenendo conto di tutti questi fattori lei possa essere in grado di fare una scelta consapevole insieme a suo marito.

Se decideste di rinunciare, mi permetto di avanzare l’ipotesi dell’affido o dell’adozione di un terzo figlio segnalandole questa associazione di cui fanno parte alcune famiglie amiche:



Come si suol dire “da cosa nasce cosa…”

Spero di averle risposto al meglio, rimango a sua disposizione se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto