Piccolissima che si agita mentre mangia

Una domanda di: Valentina

Le riscrivo perché è da qualche giorno che mia figlia di tre mesi mentre mangia si agita e a volte si tira via da sola il biberon (si dimena con le mani e piange) prima invece era molto tranquilla durante la poppata. Io la allatto con il biberon, ma uso il mio latte perché impiego il tiralatte in quanto non sono riuscita ad attaccarla al seno. Ci potrebbe essere un problema? Va cambiato il biberon? O potrebbe essere che non le piace più il mio latte? Grazie mille.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Difficile riuscire a capire attraverso un’ email come è la suzione, se dipende dalla tettarella o da quale altro motivo. Posso solo dire che può anche provare a cambiare tettarella, ma se rimane agitata e succhia male, può chiedere un consulto alle ostetriche del consultorio familiare o al suo pediatra tra qualche giorno, se non ritorna alla normalità. Aggiungo che il suo latte non è da mettere in discussione se la quantità globale è adeguata. In generale, provi anche ad affidarsi al suo istinto per intuire cosa non va. Con cordialità.

