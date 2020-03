Visita oculistica con dilatazione delle pupille: si può in allattamento?

Una domanda di: Maria Laura

Vorrei sapere se vi sono eventuali controindicazioni nell’effettuare una visita oculistica in allattamento.

Mi riferisco in particolare all’uso delle gocce impiegate per dilatare la pupilla e se ci sono esami strumentali da evitare.

Nel caso, posso allattare fin da subito dopo che mi vengono instillate le gocce o devo adottare delle precauzioni?

Preciso che si tratta di una visita di controllo, per cui non avrei nessun problema a rinviarla.

Grazie infinite.



Danilo Mazzacane Danilo Mazzacane Gentilissima signora,

è generale indicazione quella di non assumere alcun farmaco durante la gravidanza e l’allattamento, eccetto situazioni particolari con valutazione del medico.

Anche alcuni esami diagnostici sono da evitare, specialmente se prevedono l’utilizzo di un mezzo di contrasto.

Nel caso della visita oculistica, Lei mi dice non essere dettata da nessuna urgenza, per l’assenza di alcuna sintomatologia che può suggerire un’affezione in corso.

Pertanto a mio parere può sicuramente effettuarla, tuttavia segnalando al medico oculista che sta allattando.

Il collega potrà sicuramente visitarla e potrà effettuare l’esame del fundus anche senza doverle dilatare le pupille con l’instillazione del collirio midriatico.

Se ciò però Le comporta ansia, potrà rinviarla a dopo il termine dell’allattamento, dal momento che non si tratta di un’indagine urgente.

Con i migliori auguri a Lei ed un benvenuto alla Sua creatura. Con cordialità.