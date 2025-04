Beta con valore elevato ma l’ecografia non individua l’embrione: perché?

Se l'ecografia non individua l'embrione, ma il valore delle beta-hCG è molto elevato si deve considerare che potrebbe esserci un'anomalia dello sviluppo del trofoblasto, da cui originerà la placenta.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Signora, sicuramente lei sarà seguita da un ginecologo di fiducia al quale lei deve subito segnalare, in assenza di sviluppo embrionale, i livelli elevati di beta-hCG che potrebbero essere il primo segno di un' anomalia dello sviluppo del trofoblasto, ovvero di quella parte delle strutture embrionali che costituiscono l' origine della placenta. Non desidero creare allarmismi senza poter accertare le sue reali condizioni. Le consiglio comunque di ripetere subito il dosaggio ematico della betaHCG e l' cografia presso il suo ginecologo di fiducia che saprà certamente gestire la sua gravidanza nel modo più appropriato. Cordialmente.

Una domanda di: Gloria Volevo avere un'informazione. Ho effettuato in data 03/03 un transfer a fresco di una balstociste con pick di donatrice il 26/02 e ultima mestruazione 12/02 con pillola perché sono in menopausa e sono incinta. Lunedì 24 ho avuto una peridita rosa sull'assorbente lieve poi andare a sera sparita. Lunedì faccio le beta sono 35mila. Martedì 25/03 vado al pronto soccorso faccio un'eco e mi dicono camera gestazionale 19mmx12mm con sacco privo di embrione ed ero a 5 settimane + 5 giorni. Mi hanno detto che era presto, ma leggendo con camera 19mm alla 5+5 non è troppo grande ? E beta 35mila? Embrione non dovrebbe esserci già ? Ovvio che 5 + 5 è presto ma questo valori che mi hanno dato al ps? Non capisco, vorrei avere più informazioni perché sono preoccupata. Grazie.

