A 10 mesi si può diagnosticare l’autismo?

Una domanda di: Lina

Voleva sapere se a 10 mesi è possibile diagnosticare l’autismo e quali

sono i sintomi.

Grazie.





Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora, in realtà l’autismo in qualche caso si può diagnosticare anche prima dei 10 mesi, tuttavia penso che lei comprenda che spetta al pediatra rilevare dei segni, diciamo così, anomali e in questa eventualità chiedere il parere di un neuropsichiatra infantile. Se ha fondati dubbi che il suo bambino sia interessato da autismo si confronti con il suo pediatra, il quale dovrà prendere in considerazione suo figlio nella sua globalità (atteggiamenti, socialità, presenza o meno di lallazione, psicomotricità, reattività, risposte emotive) per poi esprimere un giudizio. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

