A 10 settimane di gravidanza il bimbo non si vede

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, le sue beta sono alte e fanno ben sperare che la sua sia una gravidanza evolutiva.

Non mi ha precisato se all’ecografia non si vedesse solo l’embrione oppure nemmeno la camera gestazionale…presumo la prima ipotesi, altrimenti dovremmo escludere che si tratti di una gravidanza extrauterina (che infatti richiede sia il dosaggio delle beta-hCG che l’ecografia a distanza).

Se invece si fosse vista all’ecografia una camera gestazionale in utero che pareva vuota, ripetendo le beta-hCG e l’ecografia tra circa una settimana potremo stabilire se si è trattato di un concepimento in ritardo rispetto all’ultima mestruazione oppure se si tratti di una gravidanza che si è interrotta sul nascere, quindi di un aborto interno.

Il test di gravidanza sulle urine è poco indicativo in questo momento in quanto è un esame più qualitativo che quantitativo: ci dice che lei ha in circolo l’ormone della gravidanza, ossia la beta-hCG o beta-gonadotropina corionica umana, ma a noi interessa sapere se sia in aumento vertiginoso (come sembra nel suo caso visto un valore di 23741) oppure in discesa.

Spero di essere riuscita a risponderle, direi che oltre a quello che le ha consigliato la Curante c’è soprattutto da essere fiduciosi che tutto andrà per il meglio…cuor contento il Ciel lo aiuta!

A disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto