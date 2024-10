A 10 settimane l’embrione non si vede ancora: cosa aspettarsi?

Una domanda di: Francesca

Sono molto preoccupata e adesso le spiego il motivo. Sono rimasta incinta e ieri ho eseguito la mia prima ecografia dove l’embrione non si è visto. Il ginecologo mi ha detto di ripetere il test beta-hCG e nel pomeriggio l’ho eseguito (sto ancora aspettando il risultato). Dovrei essere a 9+6 giorni,ma essendo che ho un ciclo molto irregolare possibilmente il concepimento è avvenuto molto prima e il bambino non si vede. Il primo dosaggio fatto il 27 settembre mi dava un valore di 19000 circa. Adesso non so cosa aspettarmi da questo nuovo test. Preciso che nell’ecografia si vedeva

solo la camera gestazionale. Attendo gli esiti del nuovo dosaggio delle beta. Nel mentre ci tengo a sentire piu pareri possibili. Grazie in anticipo.



Cara signora, quasi a 10 settimane di gravidanza, anche ipotizzando che il concepimento sia avvenuto più tardi (non prima, ovviamente!) rispetto alla

data presunta, l’embrione e il battito del cuoricino se tutto sta procedendo bene devono essere visualizzabili con l’ecografia. Temo veramente che il

fatto di non averli ancora individuati ecograficamente suggerisca di trovarsi in presenza di un uovo chiaro, oppure di un concepimento avvenuto estremamente più tardi rispetto al presunto, cioè non più di tre settimane fa. Ma sono certo che questo il suo ginecologo glielo abbia spiegato. A questo punto non serve a nulla ripetere il dosaggio delle beta ma una ecografia dopo 7/10 giorni da quella eseguita: il risultato aiuterà con maggiore precione a capire l’evoluzione della gravidanza. Il mio consiglio è comunque quello di affidarsi al suo ginecologo: sentire troppi pareri serve solo a confondere e far aumentare l’ansia. Infine, meglio lasciare alla natura i propri tempi, anche perché non si può fare nulla per modificare il corso positivo o negativo che sia della gravidanza. Cordialmente.

