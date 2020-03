A 11 mesi posso dare la seconda pappa?

Una domanda di: Maria

Mio figlio ha 11 mesi e già da quando ne aveva 5 il pediatra mi ha consigliato di iniziare lo svezzamento ma solo a pranzo, per il resto lo allattavo e continuo ad allattarlo anche ora. Mi chiedevo se potessi iniziare anche a dare un pasto oltre al pranzo anche la sera per cena, visto che il pediatra continua a dire che finché c’è il latte basta il pranzo con pastine e carne o pesce o legumi e per il resto della giornata il mio latte. Di mia iniziativa, vedendo che nel pomeriggio non ciuccia il latte volentieri ho iniziato col dargli yogurt, frutta e qualche biscottino ovviamente adatto ai bimbi. Attendendo una vostra risposta vi porgo i miei saluti.





Leo Venturelli Leo Venturelli Cara mamma,

nessun problema a proporre al piccolo di 11 mesi una pappa serale, con l’accortezza di somministrare come a mezzogiorno pasta, riso ma variare l’apporto proteico, del tipo: carne a mezzogiorno e legumi la sera, pesce a mezzogiorno e formaggio la sera e così via.

A 11 mesi le 2 pappe sono considerate utili da tutte le società di alimentazione pediatrica internazionali. Il latte deve comunque essere presente, a richiesta del bambino. Con cordialità.