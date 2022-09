A 11 settimane placenta previa marginale: si può viaggiare?

Una domanda di: Chiara

Sono alla 11+2 e mi è stata diagnosticata una placenta previa marginale e anteriore bassa.

Ho solo avuto un po’ di perdite mucose marroncino chiaro un paio di giorni. Il medico mi ha detto di andare in ferie tranquillamente ma mi preoccupa il fatto che le sollecitazioni dell’auto possano essere un problema. Siamo diretti in Salento da Milano facendo un pit stop di qualche giorno nelle Marche.

Vorrei un vostro parere.

Grazie in anticipo.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Buongiorno, se non ha perdite vada tranquilla. A 11 settimane una placenta previa marginale non è un problema e probabilmente non lo sarà neanche in seguito perché con il progredire della gravidanza risalirà, posizionandosi in modo adeguato. Sarà comunque senz’altro monitorata, quindi con il passare delle settimane sapremo cosa accade. Un saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto