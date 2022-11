A 13 settimane è possibile sottoporsi a un’IVG?

Una domanda di: Giorgia

Purtroppo con la translucenza nucale la trisomia 13 e risultata positiva, sto aspettando il DNA fetale,eventualmente se fosse positivo anche quest’analisi posso fare l”aborto anche essendo a 13+3 settimane? Grazie. Cordiali saluti.



Gentile signora, le auguro che tutto vada bene ma se ci fosse una conferma della trisomia 13, non solo con il DNA fetale su sangue materno ma con la villocentesi, potrebbe senz’altro interrompere la gravidanza anche se ha superato il primo trimestre. Un saluto.

