A 15 anni è possibile non essere ancora in piena pubertà?

Una domanda di: Un lettore Ho 15 anni e il mio pene non è ancora cresciuto: ho i peli sotto le ascelle e anche nella parte intima. Forse potrei avere la pubertà in ritardo ?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentilissimo,

sì, quasi sicuramente il tuo sviluppo non si è ancora completato, ma la comparsa della peluria esprime che ormai è ben avviato ed è normale che la peluria preceda di mesi la crescita del pene. La tua condizione non è rara ed è possibile che la questione di dimensioni che ti preoccupa si risolva nei prossimi mesi. Non mi dici però il tuo peso corporeo: se sei in sovrappeso è possibile che il pene appaia più piccolo di quello che è in realtà per un effetto ottico creato dal cuscinetto di adipe presente nella zona del pube. Se nei prossimi mesi nulla dovesse cambiare, ti consiglio di rivolgerti al tuo pediatra. Cordialmente.





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