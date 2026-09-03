A 15 anni è possibile non essere ancora in piena pubertà?

Professor Gianni Bona A cura di Gianni Bona - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 03/09/2026 Aggiornato il 03/09/2026

Può accadere che a 15 anni lo sviluppo non si sia ancora completato, ma la presenza di peluria rassicura perché esprime che il processo è già ben avviato.

Una domanda di: Un lettore
Ho 15 anni e il mio pene non è ancora cresciuto: ho i peli sotto le ascelle e anche nella parte intima. Forse potrei avere la pubertà in ritardo ?

Gianni Bona
Gianni Bona

Gentilissimo,
sì, quasi sicuramente il tuo sviluppo non si è ancora completato, ma la comparsa della peluria esprime che ormai è ben avviato ed è normale che la peluria preceda di mesi la crescita del pene. La tua condizione non è rara ed è possibile che la questione di dimensioni che ti preoccupa si risolva nei prossimi mesi. Non mi dici però il tuo peso corporeo: se sei in sovrappeso è possibile che il pene appaia più piccolo di quello che è in realtà per un effetto ottico creato dal cuscinetto di adipe presente nella zona del pube. Se nei prossimi mesi nulla dovesse cambiare, ti consiglio di rivolgerti al tuo pediatra. Cordialmente.

A 15 anni è possibile non essere ancora in piena pubertà?

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