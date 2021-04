A 16 mesi picchia in testa la sua gemellina

Una domanda di: Anna

Ho due gemelli maschio e femmina hanno 16 mesi e a me preoccupa il

comportamento del maschio che picchia la sorella sulla testa, noi abbiamo

provato di tutto per fare capire che non si può toccare la sorella, ma lui

continua a farlo. Per lui è come un gioco: mi può dare un consiglio cosa si può

fare? Grazie!



Angela Raimo Angela Raimo Gentile signora,

c’è solo un modo: quando il bambino comie il gesto gli si deve bloccare la manina e, accucciandosi per non sovrastarlo, dirgli con affettuosa fermezza: “No! Questo non si fa”. Immediatamente dopo gli si può guidare la manina chiedendogli di farle una carezza, sul braccio o sulla manina (non sulla testa) della sorellina, pronunciando con tono dolce una frase del tipo”Cara, cara sorellina!”. Si può poi accarezzare piano lui, sempre sul braccio o su una manina, dicendogli “Anche tu sei caro”. Gli va insegnato, cioè, che il suo gesto deve essere piacevole, che devo controllare la sua forza. Mi sento di aggiungere che anche mamma e papà non devono mai fare gesti bruschi, affinché anche l’esempio aiuti il bambino a capire che le mani si devono usare sempre con delicatezza quando si tocca qualcuno. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto