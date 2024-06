A 16 settimane di gravidanza è vero che non sempre si vede il sesso del bambino?

Una domanda di: Ramanjit

Volevoo chiedere se nelle ecografie premorfologica si può individuare il sesso del feto perché la dottoressa non mi ha spiegato bene che cosa fosse, magari per farmi aspettare alla 19^ settimana per la morfologica.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

durante le ecografie precoci possono essere viste tante cose, se il feto lo permette per posizione e per sua intrinseca mobilità. Tra queste anche la visualizzazione dei genitali esterni, cuiè a volte è possibile vedere il sesso del feto. Tuttavia, deve tenerr presente che non sempre questo è possibile, o perché il bambino non è in una posizione che rende visibili i genitali o perché il grado di sviluppo di questi ultimi ancora non permette di visualizzarli in modo chiaro. Certamente con il trascorrere delle settimane l’ecografia riesce a visualizzare il sesso in modo chiaro. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto