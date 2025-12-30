A 18 settimane non sento il bimbo: mi devo preoccupare?

Una domanda di: Irene

Sono alla seconda gravidanza e parto da un peso elevato (100kg) e ho la placenta anteriore. Sono alla 18^ settimana e per ora non riesco a sentire i movimenti di mio figlio. Inoltre nel primo parto ho fatto un cesareo e ho ancora la pancia non sensibile al tatto nella zona della cicatrice. Volevo sapere se è normale non sentirlo ancora. Sono un po' preoccupata. Grazie.

