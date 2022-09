A 19 settimane e mezzo una placenta previa resta tale?

Una domanda di: Giada

Ieri durante la morfologica mi è stato detto di avere la placenta posteriore bassa che giunge all’orifizio uterino interno (OUI) e lo supera anteriormente per 11 millimetri. Io ora sono a 19+5 settimane, mi può dire esattamente di che cosa tratta? E se ho possibilità che la situazione migliori? Grazie!



Gentile signora, da quello che scrive mi sembra che la placenta sia collocata per 1 cm sopra l’orificio uterino interno. Se così fosse sarebbe una placenta previa, ovvero una placenta che, al momento del parto, si porrebbe tra il feto e l’uscita verso il canale del parto, rendendo impossibile un parto vaginale. Tuttavia lei si trova solo alla 19.5 settimane quindi si tratta di una situazione da valutare nelle prossime ecografie per verificare se l’espansione dell’utero con il proseguire della gravidanza, possa determinare uno spostamento verso l’alto della placenta con un suo allontanamento dall’orificio uterino interno. Se la placenta con il tempo, si collocasse ad almeno 2 cm di distanza dall’OUI il parto vaginale sarebbe possibile. In caso contrario sarà programmato un cesareo. Con cordialità.

