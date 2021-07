A 22 mesi vuole solo latte e yogurt

Una domanda di: Sofia

Buongiorno il mio bambinoha 22 mesi e da due settimane rifiuta il pranzo: è vero, fa caldo e sta mettendo i molari però può andare avanti così, con 3 bottiglie latte al giorno? A pranzo gli do lo yogurt e al risveglio si mangia un altro yogurt, poi fino a sera non mangia altro. Poi un’altra bottiglia (biberon, n.d.r.) di latte… Sta sempre malato con gola e raffreddore e ogni 15 giorni assume antibiotico per la febbre o antinfiammatori. L’ho dovuto togliere anche dall’asilo mi può dare un consiglio per favore, sono disperata.





Cara signora,

a 22 mesi il latte (e i latticini) non può essere l’unico alimento della dieta. E’ però certamente l’alimento più completo e con alto potere calorico. Questo per dire che se anche mangia solo quello ma in notevole quantità si comprende bene perche’ non chieda altro. Provi a non dargli più niente ma a mettere a sua disposizione (portata di mano) e senza invitarlo a mangiare, altro cibo già da lui conosciuto e /o gradito. Non può essere però dimenticato che durante i periodi di malattia (quelle che riferisce sono infezioni comuni dell’età’) è normale che i bambini vadano incontro a una drastica riduzione dell’appetito e in quei giorni il latte (alimento completo e facile ) rappresenta una scelta condivisa da molti, con conseguenze che non preoccupano.



