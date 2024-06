A 24 giorni dal transfer le beta sono basse e l’embrione non si vede

Una domanda di: Veronica

Mi trovo in una situazione di totale sconforto e assalita da dubbi e paure. Ho fatto il transfer di una blastocisti in 5 giornata il 13 maggio e dopo 10 giorni il primo dosaggio di beta con un risultato irrisorio (9). Da quel giorno le ho ripetute ogni 2 giorni fino ad arrivare al 5 giugno con un risultato di oltre 980. Oggi ho fatto la mia prima ecografia transvaginale ed è stata riscontrata assenza di camera gestazionale e da qui il sospetto di extrauterina! Mi chiedo però come faccio ad avere in corso una gravidanza extrauterina senza né perdite né dolori di alcun tipo? Oltretutto sarebbe, considerando il transfer di una blastocisti in 5 giornata, una GEU di quasi 6 settimane. Sono terrorizzata avendo realizzato che non possa essere successo altro se non una GEU. Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, purtroppo l'andamento delle beta e l'assenza di camera in utero sono indicativi proprio di una gravidanza extrauterina. Ora occorrerà scegliere se interromperla usando il metotrexate o mediante una laparoscopia. Peraltro, i valori dell'ormone beta-hCG sono ancora bassi, per cui è anche possibile che vi sia una risoluzione spontanea, che si verifichi cioè l'aborto senza che vi sia bisogno di intervenire in alcun modo. Cari saluti.