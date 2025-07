A 35 anni conviene fare l’amniocentesi?

Marina Baldi Marina Baldi

Gentile signora,

senz’altro alla sua età è necessario fare alcuni controlli sui cromosomi del feto.

Però le consiglierei di eseguire in prima battuta un test non invasivo del DNA fetale e la misurazione ecografica della translucenza nucale. Solo se dovesse emergere qualcosa di sospetto da questi esami allora potrà decidere di procedere con l’amniocentesi. Quest'ultima, a partire dai 35 anni della donna rientra tra le indagini che si possono effettuare gratuitamente in seno al Sistema sanitario nazionale. Cordiali saluti.



