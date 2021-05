A 4 settimane l’embrione non si vede: cosa sta accadendo?

Una domanda di: Emilia

A 4 settimane più 4 giorni la camera gestazionale risulta assente all’ecografia. Ieri ho fatto la beta e sono a 1750,0…

Cosa sta succedendo?





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

non sta succedendo assolutamene nulla di preoccupante. Immagino che lei abbia appena scoperto di essere incinta e per ora, cioè così precocemente, possiamo solo dire che sì, la gravidanza è iniziata. ma l’ecografia in questo momento non ha alcun senso, visto che occorre attendere almeno la sesta settimana per visualizzare l’embrione e, molte volte, anche il battito del cuoricino. Ma sono certo che questo il collega che le ha fatto l’ecografia glielo abbia detto, come le avrà detto di tornare per un’ecografia in epoca più consona. Per quanto riguarda il dosaggio delle beta non è necessario continuare a farne, almeno non di prorpia iniziativa (diverso è il caso in cui venga specificatamente richiesto dal ginecologo). Direi dunque di stare tranquilla: l’ansia non è una felice compagnia, anche e soprattutto in gravidanza. Fissi dunque con calma il prossimo appuntamento per l’ecografia così si toglierà ogni dubbio: per il momento non resta che attendere (possibilmnete con serenità). Cari saluti.



