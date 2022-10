A 4 settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Ale

Salve dottoressa, ho 33 anni e sono alla ricerca del terzo figlio che però sembra essere faticosa. Ho già avuto 3 aborti precoci e adesso sono incinta a 4 +6. Ho fatto una ecografia perché ho dei dolori abbastanza forti ma non sono riuscita a capire se alla fine la camera gestazionale c’è o no. Devo rifare le beta che a 4+5 erano 1055 e dopo una settimana rifare l’eco. Il referto dice così “piccola area anecogena con orletto iperecogeno intrauterina ovaio destro di 5.8 cm compatibile con corpo luteo gravidico con minimo versamento periovarico compatibile con l’epoca”. Mi riesce a spiegare meglio per favore dottoressa. Grazie.



Gentile Ale, purtroppo non abbiamo altro modo che aspettare… Quattro settimane e sei giorni è proprio troppo presto per poter esprimere un giudizio. Si potrà dire se la gravidanza “è in evoluzione” solo quando si vedranno l’embrione ed il cuoricino che pulsa: dati che sono rilevabili solo ed esclusivamente con l’ecografia, ma bisogna dare tempo all’embrione di svilupparsi. La presenza di beta-hCG ci dice solo che la gravidanza è iniziata ma non ci dice né se l’embrione è presente né se è vivo. In genere si ripete l’ecografia dopo 7-10 giorni che è un tempo ragionevole per capire come sta evolvendo la situazione. Ciò che le hanno scritto sul referto è quello che si può vedere ad una epoca così precoce di gravidanza. Le faccio un grosso abbraccio virtuale.

