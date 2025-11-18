A 42 anni si può avere un figlio?



Gentile signora,

la fertilità non dipende solo da una questione anagrafica. Sono tanti i fattori che concorrono alla possibilità o, al contrario, alla difficoltà di avviare una gravidanza. Il peso corporeo, per esempio, visto che un importante sovrappeso così come un'eccessiva magrezza possono incidere in modo negativo sull'ovulazione. Bisogna poi valutare lo stile di vita, l'assenza di patologie come il diabete e non da ultimo il potenziale fertile del partner, visto che il concepimento dipende dalla coppia e non solo dalla donna. Comunque sia una donna di 42 anni, in perfetta condizione di salute e in ottima forma fisica, se ha un partner senza problemi a livello di spermatozoi ha circa il 3-5 per cento di probabilità di concepire per ciclo mensile. Cordialmente.





