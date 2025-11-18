A 42 anni si può avere un figlio?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 18/11/2025 Aggiornato il 18/11/2025

La fertilità non dipende solo ed esclusivamente dal dato anagrafico dellla donna: altri fattori entrano in gioco e tra questi vi è l'efficienza degli spermatozoi maschili.

Una domanda di: Valentina
Buongiorno, a 42 anni si puo rimanere incinta? Quante probabilità ci sono?

Gentile signora,
la fertilità non dipende solo da una questione anagrafica. Sono tanti i fattori che concorrono alla possibilità o, al contrario, alla difficoltà di avviare una gravidanza. Il peso corporeo, per esempio, visto che un importante sovrappeso così come un'eccessiva magrezza possono incidere in modo negativo sull'ovulazione. Bisogna poi valutare lo stile di vita, l'assenza di patologie come il diabete e non da ultimo il potenziale fertile del partner, visto che il concepimento dipende dalla coppia e non solo dalla donna. Comunque sia una donna di 42 anni, in perfetta condizione di salute e in ottima forma fisica, se ha un partner senza problemi a livello di spermatozoi ha circa il 3-5 per cento di probabilità di concepire per ciclo mensile. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

