A 43 anni qaunte probabilità di avere un figlio?

Una domanda di: Teresa

Vorrei porvi questa domanda: a 43 anni c’è la probabilità di rimanere incinte? E’ alta o bassa? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

a 43 anni la possibilità di ottenere una gravidanza è del 5-6 per cento, ma le possibilità di avere un bambino in braccio scendono al 2-3 per cento, in quanto oltre il 60 per cento delle gravidanze che iniziano finisce in aborto.

Buona giornata.



