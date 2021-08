A 45 e con un BMI sopra 30 può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Carlo

Egregio Dottore,

mia moglie ha 45 anni ed un BMI di circa 31. Ho letto un articolo in cui si

dimostra che ad un BMI elevato corrisponde anche una sorta di

invecchiamento. Questo tipo di invecchiamento è anche ovarico? Ovvero, è

come se mia moglie avesse 47 anni, ecco perché non può rimanere incinta

naturalmente ma solo con l’ovodonazione? Grazie della cortese attenzione,

cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signor Carlo,

i motivi per cui la signora non resta in gravidanza sono due. Il principale è l’età, in quanto a 45 anni le gravidanze sono solo casuali, e più dell’80% esitano in aborti. La probabilità mensile di avere una gravidanza a 45 anni è lo 0,2%. Il secondo fattore è l’obesità. Con un indice di massa corporea sopra a 30 una signora ha il 60% in meno di probabilità di rimanere in gravidanza rispetto ad un’altra donna della stessa età con un BMI inferiore a 25. Con cordialità.



