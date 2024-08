A 48 anni si deve usare (ancora) una contraccezione?

Le probabilità che una donna resti incinta a 48 anni sono bassissime. E quando sporadicamente accade nella quasi totalità dei casi la gravidanza si spegne. La contraccezione non è dunque strettamente necessaria.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno gentile lettore. Le possibilità che una donna ottenga una gravidanza a 48 anni sono bassissime e sporadiche. Inoltre, oltre il 99% di queste gravidanza esitano in aborto precoce. Ritengo che l’uso di contraccezione non sia strettamente necessario, soprattutto se iniziano le prime irregolarità mestruali. La terapia estroprogestinica può essere utile nei casi in cui si voglia regolarizzare il ciclo. Cordialmente.

Una domanda di: Simone Sono un uomo di 51 anni e da un anno sto avendo rapporti non protetti con una donna di 48 anni. Sto un po’ in ansia perche questo mese il ciclo non è ancora arrivato. Ho letto tanti articoli che sostengono che all’età della mia compagna la donna è ancora fertile e di usare ancora la contraccezione. Per dirti la verità, io avevo l’impressione che in questa fascia d’eta fosse difficilissimo ottenere una gravidanza ed eventualmente portarla al termine. Secondo la tua opinione (apprezzo il modo diretto e chiaro nei tuo articoli) vale la pena di usare una contraccezione? Statisticamente quanto è possibile che una donna rimanga incinta a 48 anni? Grazie molto.

