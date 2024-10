A 48 anni si può ancora concepire?

Una domanda di: Maria

Salve, sono ancora fertile ma non riesco ad avere un bambino. Ho 48 anni e il ciclo non mi viene da 2 mesi ma c’è una amica mia

che ha 50 anni ed è incinta. Adesso non so nemmeno quando è il mio periodo fecondo.





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile Signora,

le consiglio di eseguire un prelievo di sangue per valutare i livelli degli ormoni FSH, LH, ESTRADIOLO, AMH. Esegua anche una ecografia trans vaginale per valutare la conta dei follicoli antrali. Con i risultati di questi esami si potrà vedere se esista ancora una residua attività ovarica ed una ipotetica residua fertilità che, tuttavia, in questa fascia di età è molto poco probabile.

Cordialmente.

