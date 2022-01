A 49 anni per non rimanere incinta si deve prendere la pillola?

Una domanda di: Alida

Gentile dottore il mio compagno divorziato, ha già figli grandi, non vuole più figli quindi ho paura di rimanere incinta con rapporti non protetti. Ho 49 anni e ne compirò 50 a giugno. L’ovulazione me la sento ma non so se sono ancora fertile. Devo ricorrere alla pillola? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, una gravidanza a 49 anni è di fatto impossibile. I rarissimi casi in cui inizia si concludono con l’aborto. Nella mia pratica ostetrica, in 30 anni di professione, mi è capitato solo un caso di una signora di 48 anni che è rimata in gravidanza, ma ha abortito spontaneamente dopo pochi giorni. Stia tranquilla, la pillola non serve. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto