A 5 settimane + 6 giorni l’embrione non si vede: aiuto!

Una domanda di: Margherita

Ho 25 anni quattro mesi fa ho avuto un aborto spontaneo ero quasi di tre mesi ovvero sarebbe dovuto essere così ma il feto non è cresciuto … due settimane fa ho fatto il test di gravidanza: positivo (più di 3 settimane). La prima beta 2962 una settimana dopo 24.962: ho fatto l’ecografia lunedì cinque settimane e sei giorni ma è stata visualizzata solo la camera gestazionale. Sto male sono molto in ansia … chiedo aiuto!



Anna Maria Marconi

Gentile signora, a questo punto della gravidanza, a così poche settimane dal suo inizio, è inutile stare in ansia, potrebbe avere concepito più tardi rispetto a quello che ipotizza e quindi è ovvio che l’embrione per ora non compare. Potrebbe cioè essere visualizzato più avanti. Ripeta l’ecografia tra due settimane (non prima) ed è auspicabile che si vedranno sia l’embrione sia il battito del suo cuoricino. Il prelievo delle beta, se la camera gestazionale è in utero, adesso non aiuta. Non ne faccia più, non servirebbe a nulla. Solo l’ecografia dirà qual è l’evoluzione della gravidanza. In generale, non è mai consigliabile fare l’ecografia prima della settima settimana, prorpio per evitare di agitarsi quando magari non è assolutamente il caso perché in realtà tutto va bene. Farla prima di quando di sicuro l’embrione deve essere visualizzato può comportare solo, come nel suo caso, preoccupazione, paura, delusione. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Con cordialità.

