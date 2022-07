A 5 settimane cosa può vedere l’ecografia?

Una domanda di: Laura

Sono a 5 settimane +4 giorni di gravidanza (soltanto che ho ovulato tardi al diciannovesimo giorno e ho un ciclo di 30-35 giorni), con beta a 3962, cosa dovrei essere in grado di vedere in ecografia? Questa è la mia ecografia, a lei cosa sembra di vedere? Grazie.



Gentile signora, alla età gestazionale che lei mi riferisce l’ecografia ginecologico ostetrica pelvica è in grado di evidenziare, pur con qualche difficoltà, solo la camera gestazionale e nei casi di strumenti particolarmente performanti il sacco vitellino e, ancora più raramente, l’embrione allo stadio inizialissimo. In relazione all’immagine che mi ha inviato è davvero molto presto per pronunciarsi: l’ecografia dovrà essere ripetuta a distanza di 10-15 giorni per permettere alla camera gestazionale di aumentare di dimensione ed evidenziare l’embrione con la sua attività cardiaca. Dia il tempo alla gravidanza di evolvere in maniera sufficiente da poter essere ben studiata ecograficamente e individuare quello che cerca. Effetuare l’ecografia troppo precoceente, rpima della sesta settimana finita, serve solo ad alimentare l’ansia perché appunto quasi sempre si riesce a visualizzare molto poco. L’ecograia è uno strumento che dovrebbe invece tranquillizzare. Con cordialità.

