A 5 settimane di gravidanza non si vede il battito: è preoccupante?

Ho fatto una prima ecografia ostetrica lunedi a 5+3 (vengo da percorso di PMA, trasferita una blastocisti in 5 giornata). Si è visto camera gestazionale sacco vitellino e embrione 2,1mm ma non è stato rilevato il battito-devo preoccuparmi? Ripeterò l’esame ecografico lunedì prossimo. Grazie mille.



Cara Federica,

a 5 settimane e 3 giorni, e siamo sicuri di queste date perché la gravidanza deriva da un transfer embrionario, non è possibile visualizzare il battito.

Bisogna aver raggiunto 6 settimane compiute e qualche volta anche qualche giorno in più per poterlo vedere con chiarezza.

Sono sicuro che fra qualche giorno ci chiamerà per darci la buona notizia che l’embrione ha raggiunto una fase di sviluppo in cui si può visualizzare il battito e così torna serenità anche in Federica che, come tutte le gestanti, deve aspettare i tempi tecnici necessari per la verifica della regolare evoluzione della gravidanza.

