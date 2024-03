A 5 settimane e 6 giorni non si vede l’embrione: tutto è perduto?

Una domanda di: Chiara

Ho scoperto di essere incinta, ho fatto due test i quali risultano positivi e beta alte. Prima ecografia a 5 settimane + 6 giorni: la camera gestazionale è risultata di 5*10 mm nel cui interno non sono evidenziabili echi embrionali. Si consiglia controllo tra 7/10 giorni con terapia con progeffik ..

Posso ancora sperare di vedere l’embrione nella prossima ecografia??



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che dirle? La sua gravidanza è appena iniziata e siamo già in alto mare tra controlli medici di ogni tipo…posso solo immaginare la sua ansia vista la domanda finale “posso ancora sperare di vedere l’embrione nelle prossime ecografie?”. La mia risposta è assolutamente sì, anche perché mi ha riportato delle beta alte e perché le dimensioni della camera gestazionale sono compatibili con la quinta settimana, quando non sempre si riesce a visualizzare l’embrione con il battito (magari l’ovulazione e quindi il concepimento sono avvenuti più tardivamente rispetto al canonico 14° giorno e la sua gravidanza sarà quindi da ridatare in quanto iniziata dopo rispetto alla sua ultima mestruazione)

Non so se le avrei prescritto del progesterone come hanno fatto i colleghi, ma condivido l’indicazione ad effettuare un nuovo controllo ecografico a distanza di una settimana, in modo da poter finalmente visualizzare il “fagiolino” con il suo cuoricino che batte all’impazzata…glielo auguro di cuore!

Mi permetto di invitarla ad essere fiduciosa nel buon esito di questa gravidanza: cuor contento il Ciel lo aiuta!

Spero di averla rassicurata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

