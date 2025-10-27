A 5 settimane l’embrione non si vede

Una domanda di: Felicia Ho fatto la prima ecografia a 5+4. Ultimo ciclo 11 settembre, sono sicura dell' ovulazione perché è stata monitorata ecograficamente e le settimane sono giuste. Ho fatto le seguenti beta al 5+2 ed erano a 12 mila. A 5+4 ho fatto la prima eco e si è vista camera gestazione di 6x10 mm e sacco vitellino di 3 mm. È normale che non si sia visto ancora l'embrione con queste beta? Ho già avuto un uovo chiaro a gennaio, e in quel caso non c’era mai stato nemmeno il sacco vitellino. Voglio capire se ancora c’è qualcosa che non va o è normale. Grazie.



Cara Felicia,

l'ecografia così precoce è molto importante per sincerarsi dell'impianto all'interno dell'utero della gravidanza. Non è predittiva sull'andamento della gravidanza che penso stia decorrendo bene e potrà averne conferma nel prossimo controllo ecografico. Queste epoche "5-6 settimane" sono un arco di tempo gestazionale tutto sommato ristretto, nel senso che qualche volta alla mattina della quinta settimana compiuta non si vede ancora la camera, alla sera sì, lo stesso vale per il battito cardiaco. Quindi secondo me deve sempre avere una visione di tranquillità e senza inutili allarmi che sciupano tutte le emozioni belle legate all'inizio di una gravidanza. Mi faccia sapere se il mio quadro ottimista si riflette nel suo futuro gestazionale. Cari saluti.





