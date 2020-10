A 5 settimane l’embrione non si vede: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Enrica

Buongiorno, io ho fatto l’ecografia a 5 settimane + 3 giorni e si è vista solo la camera gestazionale e il sacco vitellino, niente embrione, mi hanno fatto un po’

preoccupare dicendomi che a quest’epoca si sarebbe già dovuto vedere.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

si sta preoccupando senza che ve ne sia una vera ragione. Non sempre l’embrione si evidenzia a 5 settimane e tre giorni, e questo vale ancora di più se il ciclo ha una durata maggiore di 28 giorni. Comunque sia, ammettendo che lei abbia un ciclo di 28 giorni, è un’ottima cosa che l’ecografia in questa epoca della gravidanza abbia individuato il sacco vitellino. L’embrione si visualizzerà a breve, è già possibile in sesta settimana. Sono sicurissimo che chi ha effettuato l’ecografia le abbia dato questa spiegazione, che è quella corrispondente alla realtà dei fatti. A cinque settimane quello che hanno visto è più che sufficiente per poter affermare che sì, tutto sta procedendo per il meglio. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto