A 5 settimane si vede solo la camera gestazionale

Una domanda di: Anna

Salve, mi sono sottoposta ad un trattamento di PMA, ma a seguito di piccole perdite di colore marroncino a 18pt (di una blasto) ho ripetuto le beta (valore 3600) raddoppiate correttamente e in serata effettuata la prima eco. La camera gestazionale misura 7mm ma è ancora vuota. Sarei a circa 4+5 dall’ultima mestruazione e 5+2 invece datazione PMA. 7 mm è una misura giusta ? Avrei già dovuto vedere il sacco vitellino?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, il valore delle beta mi sembra buono. Per il resto non stia ad angustiarsi. Le misure ecografiche non sono sempre così perfette: la sensibilità della tecnica non è del 100%, specie a queste settimane così basse. Attenda serenamente la prossima ecografia, il fatto che la camera gestazionale sia in utero è certamente un buon segno, perché la maggior parte delle volte invece non si vede proprio nulla o, peggio ancora, la gravidanza non è in utero. Bisogna avere pazienza, anche se so benissimo non è facile. Auguri comunque.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

